Родинне побоїще: на Волині син відлупцював літню матір





28 листопада у місті Устилузі між 36-річним Віталієм та його 61-річною матір’ю Валентиною Леонідівною виникла суперечка, яку владнати мирно не вдалося, - пише



"Віталій, увійшовши в кураж, наніс матері кілька ударів по голові", - пише видання.



І тільки 10 грудня жінка, зважаючи на біль, який не проходив, звернулася до Володимир-Волинського ТМО.



Під час оформлення до хірургічного відділення бідолаха змушена була написати заяву до поліції.

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