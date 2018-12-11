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Родинне побоїще: на Волині син відлупцював літню матір

Родинне побоїще: на Волині син відлупцював літню матір
В Устилузі, що на Волині, син побив матір.

28 листопада у місті Устилузі між 36-річним Віталієм та його 61-річною матір’ю Валентиною Леонідівною виникла суперечка, яку владнати мирно не вдалося, - пише Володимир Медіа.

"Віталій, увійшовши в кураж, наніс матері кілька ударів по голові", - пише видання.

І тільки 10 грудня жінка, зважаючи на біль, який не проходив, звернулася до Володимир-Волинського ТМО.

Під час оформлення до хірургічного відділення бідолаха змушена була написати заяву до поліції.

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Теги: бійка, Волинь
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