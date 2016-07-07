На Волині три громади отримали шкільні автобуси





Жовті автобуси працюватимуть на благо громад від сьогодні, 11 грудня, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.



Загалом, упродовж 2018 року на умовах співфінансування придбали 9 шкільних автобусів, загальна вартість яких становить більше 16 мільйонів гривень, у тому числі, із державного бюджету – майже 11 мільйонів, із місцевого – більше 5. Усі шкільні автобуси підвозитимуть учнів до опорних закладів загальної середньої освіти.



У 2016-2018 роках придбали 69 шкільних автобусів на загальну суму

114 мільйонів гривень. Підвезення забезпечено для 3 498 здобувачів освіти із 414 населених пунктів області.



Фото – ілюстративне.



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