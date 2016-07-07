На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 14:19
На Волині отримали чергову партію останніх у цьому році трьох шкільних автобусів отримали Зарічанська, Прилісненська та Шацька об’єднані територіальні громади.
Жовті автобуси працюватимуть на благо громад від сьогодні, 11 грудня, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Загалом, упродовж 2018 року на умовах співфінансування придбали 9 шкільних автобусів, загальна вартість яких становить більше 16 мільйонів гривень, у тому числі, із державного бюджету – майже 11 мільйонів, із місцевого – більше 5. Усі шкільні автобуси підвозитимуть учнів до опорних закладів загальної середньої освіти.
У 2016-2018 роках придбали 69 шкільних автобусів на загальну суму
114 мільйонів гривень. Підвезення забезпечено для 3 498 здобувачів освіти із 414 населених пунктів області.
Фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жовті автобуси працюватимуть на благо громад від сьогодні, 11 грудня, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Загалом, упродовж 2018 року на умовах співфінансування придбали 9 шкільних автобусів, загальна вартість яких становить більше 16 мільйонів гривень, у тому числі, із державного бюджету – майже 11 мільйонів, із місцевого – більше 5. Усі шкільні автобуси підвозитимуть учнів до опорних закладів загальної середньої освіти.
У 2016-2018 роках придбали 69 шкільних автобусів на загальну суму
114 мільйонів гривень. Підвезення забезпечено для 3 498 здобувачів освіти із 414 населених пунктів області.
Фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горів сервісний центр МВС: показали фото після пожежі
Сьогодні, 14:20
На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 14:19
Куди після пожежі у Луцьку переїхав сервісний центр МВС
Сьогодні, 13:47
Медіа