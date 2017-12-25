Новий боксерський ринг встановили у волинському ліцеї. ФОТО

У спорткомплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні встановили новий боксерський ринг.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.Ринг закупила Федерація боксу Волинської області. Віце-президент федераціїта старший тренер-викладач з боксу ДЮСШ №2розповіли, що новий ринг якісно відрізняється від попереднього за рахунок своєї модульної конструкції – за потреби ринг можна розширити із тренувального до змагального розміру.Окрім того, ринг є легшим у транспортуванні у порівнянні із стаціонарним, що дозволяє вільно обирати приміщення для змагань. Наразі він встановлений у приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.