Новий боксерський ринг встановили у волинському ліцеї. ФОТО
Сьогодні, 05:13
У спорткомплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні встановили новий боксерський ринг.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
Ринг закупила Федерація боксу Волинської області. Віце-президент федерації Юрій Куць та старший тренер-викладач з боксу ДЮСШ №2 Петро Боярчук розповіли, що новий ринг якісно відрізняється від попереднього за рахунок своєї модульної конструкції – за потреби ринг можна розширити із тренувального до змагального розміру.
Окрім того, ринг є легшим у транспортуванні у порівнянні із стаціонарним, що дозволяє вільно обирати приміщення для змагань. Наразі він встановлений у приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
Ринг закупила Федерація боксу Волинської області. Віце-президент федерації Юрій Куць та старший тренер-викладач з боксу ДЮСШ №2 Петро Боярчук розповіли, що новий ринг якісно відрізняється від попереднього за рахунок своєї модульної конструкції – за потреби ринг можна розширити із тренувального до змагального розміру.
Окрім того, ринг є легшим у транспортуванні у порівнянні із стаціонарним, що дозволяє вільно обирати приміщення для змагань. Наразі він встановлений у приміщенні спорткомплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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