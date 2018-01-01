В Устилузі викрили підпільну заправку і вилучили 1,5 тонни дизпалива





Так, 12 грудня в результаті слідчих дій виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території Устилуга, - інформує прес-служба прокуратури області.



Правоохоронці вилучили близько 1,5 тонни дизпалива, 0,2 тонни бензину та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також 11 ємностей для зберігання палива.



Загалом з листопада поточного року на території Володимир-Волинського району припинили діяльність 5 нелегальних АЗС.







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