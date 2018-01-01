У Володимирі відбудеться Рада регіонального розвитку





Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.



13 грудня у культурно-мистецькому центрі ім. Т.Г. Шевченка відбудеться перше засідання Ради регіонального розвитку району.



Початок заходу об 11.00 год.



Обговорюватимуться здобутки та перспективи розвитку району та міста в умовах децентралізаційних процесів.

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