У Володимирі відбудеться Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 19:12
На Володимирщині відбудеться засідання Ради регіонального розвитку краю.
Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.
13 грудня у культурно-мистецькому центрі ім. Т.Г. Шевченка відбудеться перше засідання Ради регіонального розвитку району.
Початок заходу об 11.00 год.
Обговорюватимуться здобутки та перспективи розвитку району та міста в умовах децентралізаційних процесів.
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Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.
13 грудня у культурно-мистецькому центрі ім. Т.Г. Шевченка відбудеться перше засідання Ради регіонального розвитку району.
Початок заходу об 11.00 год.
Обговорюватимуться здобутки та перспективи розвитку району та міста в умовах децентралізаційних процесів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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