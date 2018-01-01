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У Володимирі відбудеться Рада регіонального розвитку

У Володимирі відбудеться Рада регіонального розвитку
На Володимирщині відбудеться засідання Ради регіонального розвитку краю.

Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.

13 грудня у культурно-мистецькому центрі ім. Т.Г. Шевченка відбудеться перше засідання Ради регіонального розвитку району.

Початок заходу об 11.00 год.

Обговорюватимуться здобутки та перспективи розвитку району та міста в умовах децентралізаційних процесів.

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Теги: Володимир, Рада регіонального розвитку
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