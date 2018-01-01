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У волинської ОТГ відібрали 1,3 мільйона

У волинської ОТГ відібрали 1,3 мільйона
Кабінет міністрів України перерозподілив обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це у соціальній мережі Facebook написав голова Любешівської ОТГ Олег Кух.

«Кабмін забрав у нас 1,33 млн освітньої субвенції...» - написав у соцмережі Кух і опублікував посилання на розпорядження Кабміну.

У документі йдеться про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Зокрема Любешівській об’єднаній тергромаді субвенцію зменшено на 1,33 мільйона гривень.



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Теги: гроші, Волинь
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