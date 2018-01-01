У волинської ОТГ відібрали 1,3 мільйона





Про це у соціальній мережі Facebook написав голова Любешівської ОТГ Олег Кух.



«Кабмін забрав у нас 1,33 млн освітньої субвенції...» - написав у соцмережі Кух і опублікував посилання на розпорядження Кабміну.



У документі йдеться про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.



Зокрема Любешівській об’єднаній тергромаді субвенцію зменшено на 1,33 мільйона гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України перерозподілив обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.Про це у соціальній мережі Facebook написав голова Любешівської ОТГ«Кабмін забрав у нас 1,33 млн освітньої субвенції...» - написав у соцмережі Кух і опублікував посилання на розпорядження Кабміну.У документі йдеться про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.Зокрема Любешівській об’єднаній тергромаді субвенцію зменшено на 1,33 мільйона гривень.

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