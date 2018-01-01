За сепаратистські дописи в мережі судили лучанина
Сьогодні, 16:45
Лучанина покарали за сепаратистські дописи у "Одноклассниках".
Зазначається, що 64-річний чоловік у соціальній мережі «Одноклассники» розміщував публічні заклики щодо необхідності «звільнення» військами Російської Федерації території України від проукраїнськи налаштованого населення, - інформує прес-служба прокуратури області.
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Після викриття обвинувачений щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину – і суд врахував це при визначені йому міри покарання.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні злочину, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.
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Зазначається, що 64-річний чоловік у соціальній мережі «Одноклассники» розміщував публічні заклики щодо необхідності «звільнення» військами Російської Федерації території України від проукраїнськи налаштованого населення, - інформує прес-служба прокуратури області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»
Після викриття обвинувачений щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину – і суд врахував це при визначені йому міри покарання.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні злочину, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.
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Коментарі 1
Де прізвище цього гандона і чому ця падаль кацапська не сяде років на десять , скільки дав взятки суддям ,ЯКЩО ІХ ТАК МОЖНА НАЗВАТИ В уКРАІНІ .
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