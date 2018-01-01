У Нововолинську збили 19-річного хлопця





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



13 грудня по 18 годині на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби в Нововолинську автомобіль «Opel Vectra»на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїхав на 19-річного місцевого жителя.



Пішохода госпіталізували в місцеву центральну міську лікарню. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Нововолинська.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську водій збив 19-річного місцевого жителя.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.13 грудня по 18 годині на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби в Нововолинську автомобіль «Opel Vectra»на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїхав на 19-річного місцевого жителя.Пішохода госпіталізували в місцеву центральну міську лікарню. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Нововолинська.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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