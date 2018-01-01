У Нововолинську збили 19-річного хлопця
Сьогодні, 11:51
У Нововолинську водій збив 19-річного місцевого жителя.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
13 грудня по 18 годині на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби в Нововолинську автомобіль «Opel Vectra»на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїхав на 19-річного місцевого жителя.
Пішохода госпіталізували в місцеву центральну міську лікарню. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Нововолинська.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
13 грудня по 18 годині на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби в Нововолинську автомобіль «Opel Vectra»на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїхав на 19-річного місцевого жителя.
Пішохода госпіталізували в місцеву центральну міську лікарню. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Нововолинська.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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