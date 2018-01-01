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У Нововолинську збили 19-річного хлопця

У Нововолинську збили 19-річного хлопця
У Нововолинську водій збив 19-річного місцевого жителя.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

13 грудня по 18 годині на перехресті вулиці Святого Володимира та проспекту Дружби в Нововолинську автомобіль «Opel Vectra»на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїхав на 19-річного місцевого жителя.

Пішохода госпіталізували в місцеву центральну міську лікарню. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний мешканець Нововолинська.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: ДТП, аварія
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