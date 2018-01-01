На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У Любешівському районі до сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, завітала поліція.
Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
Старший інспектор з ювенальної превенції та головний спеціаліст служби у справах дітей Любешівського РДА відвідали сім’ї, де проживають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.
"Проводяться роз’яснювальні роботи з батьками та особами, які їх замінюють, щодо відповідального батьківства, недопущення фактів домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, забезпечення належних умов їх виховання, навчання та розвитку, організації змістового дозвілля", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
Старший інспектор з ювенальної превенції та головний спеціаліст служби у справах дітей Любешівського РДА відвідали сім’ї, де проживають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.
"Проводяться роз’яснювальні роботи з батьками та особами, які їх замінюють, щодо відповідального батьківства, недопущення фактів домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, забезпечення належних умов їх виховання, навчання та розвитку, організації змістового дозвілля", - йдеться у повідомленні.
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