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На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО

На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО
У Любешівському районі до сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, завітала поліція.

Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.

Старший інспектор з ювенальної превенції та головний спеціаліст служби у справах дітей Любешівського РДА відвідали сім’ї, де проживають діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Проводяться роз’яснювальні роботи з батьками та особами, які їх замінюють, щодо відповідального батьківства, недопущення фактів домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, забезпечення належних умов їх виховання, навчання та розвитку, організації змістового дозвілля", - йдеться у повідомленні.

На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО
На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО

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Теги: діти, поліція, виховання
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