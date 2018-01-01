Лоб в лоб: на трасі «Одеса-Рені» сталася смертельна аварія. ФОТО





Про це повідомляє



Так, ДТП сталася 13 грудня у Біляївському районі Одеської області.



«Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, в якому перебувало п’ять чоловіків. В результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці, а також один із пасажирів ВАЗ. Інші учасники ДТП з травмами різного ступеня доставлені до лікарні», – йдеться повідомленні.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху "Одеса – Рені" лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Через ДТП загинули двоє людей та постраждали четверо.Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління ГУ Нацполіції в Одеській області.Так, ДТП сталася 13 грудня у Біляївському районі Одеської області.«Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, в якому перебувало п’ять чоловіків. В результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці, а також один із пасажирів ВАЗ. Інші учасники ДТП з травмами різного ступеня доставлені до лікарні», – йдеться повідомленні.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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