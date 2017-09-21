У Луцьку поблизу ОДА вкрали прапор, який підняли на підтримку полонених моряків

У Луцьку поблизу будівлі Волинської ОДА вкрали прапор ВМС ЗСУ.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДАНагадаємо, 25 листопада екіпажі російських прикордонних кораблів, які проходили Керченську протоку на двох українських малих броньованих артилерійських катерах "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовому буксиру "Яни Капу".«Злий пост!У вівторокна честь наших хлопців, які перебувають в полоні в рф.Вчора якась сєпарська мразота цей прапор вкрала!Але хрєн вам! Прапор ми піднімемо новий!!!А голова ОДА офіційно звернувся до правоохоронців, щоб порушили справу та знайшли винних», – йдеться у дописі посадовця.