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У Луцьку поблизу ОДА вкрали прапор, який підняли на підтримку полонених моряків

У Луцьку поблизу ОДА вкрали прапор, який підняли на підтримку полонених моряків
У Луцьку поблизу будівлі Волинської ОДА вкрали прапор ВМС ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.

Нагадаємо, 25 листопада екіпажі російських прикордонних кораблів зупинили та арештували 24 українських моряків, які проходили Керченську протоку на двох українських малих броньованих артилерійських катерах "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовому буксиру "Яни Капу".

«Злий пост!

У вівторок морпєх підняв прапор ВМС ЗСУ біля Волинської ОДА на честь наших хлопців, які перебувають в полоні в рф.

Вчора якась сєпарська мразота цей прапор вкрала!

Але хрєн вам! Прапор ми піднімемо новий!!!

А голова ОДА офіційно звернувся до правоохоронців, щоб порушили справу та знайшли винних», – йдеться у дописі посадовця.

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Теги: прапор, Луцьк, ОДА, моряк, полонений
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