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На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО

На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО
У неділю, 16 грудня, на Волині сталося декілька автопригод.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Так, на автодорозі Н-22 (Устилуг–Луцьк–Рівне) водій "Славути" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів з дороги.

32-річного водія з травмами доставили до районної лікарні. Далі подією займався слідчий.

На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО
На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь
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