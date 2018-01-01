На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.



Так, на автодорозі Н-22 (Устилуг–Луцьк–Рівне) водій "Славути" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів з дороги.



32-річного водія з травмами доставили до районної лікарні. Далі подією займався слідчий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16 грудня, на Волині сталося декілька автопригод.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.Так, на автодорозі Н-22 (Устилуг–Луцьк–Рівне) водій "Славути" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів з дороги.32-річного водія з травмами доставили до районної лікарні. Далі подією займався слідчий.

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