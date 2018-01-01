На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:08
У неділю, 16 грудня, на Волині сталося декілька автопригод.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Так, на автодорозі Н-22 (Устилуг–Луцьк–Рівне) водій "Славути" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів з дороги.
32-річного водія з травмами доставили до районної лікарні. Далі подією займався слідчий.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Так, на автодорозі Н-22 (Устилуг–Луцьк–Рівне) водій "Славути" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник та злетів з дороги.
32-річного водія з травмами доставили до районної лікарні. Далі подією займався слідчий.
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