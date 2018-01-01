У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги

У Луцьку у снігу виявили п'янючого чоловіка, який навіть не міг говорити. Його рятували поліцейські та медики.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Як інформують патрульні, з самого ранку 16 грудня екіпаж патрульних, який проїжджав повз Київського Майдану в Луцьку, помітив скупчення людей, які подавали сигнал про зупинку.Громадяни стояли біля чоловіка, який сидів у снігу і не міг говорити – був настільки п’яним.Інспектори привели його до тями, викликали швидку допомогу, медики доставили особу в наркодиспансер.