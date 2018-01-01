вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги

У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги
У Луцьку у снігу виявили п'янючого чоловіка, який навіть не міг говорити. Його рятували поліцейські та медики.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Як інформують патрульні, з самого ранку 16 грудня екіпаж патрульних, який проїжджав повз Київського Майдану в Луцьку, помітив скупчення людей, які подавали сигнал про зупинку.

Громадяни стояли біля чоловіка, який сидів у снігу і не міг говорити – був настільки п’яним.

Інспектори привели його до тями, викликали швидку допомогу, медики доставили особу в наркодиспансер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, Луцьк, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цього нетверезого чоловіка на вулицю викинув водій тролейбуса 15 . Бортовий номер 230.
Відповісти
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка
Сьогодні, 20:59
У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги
Сьогодні, 20:20
На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:08
Україна отримає Томос 6 січня, – Епіфаній
Сьогодні, 20:00
Увесь день сніжитиме: погода у Луцьку на понеділок, 17 грудня
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Луцьк під снігом. ФОТО Луцьк під снігом. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Луцькі дороги від снігу чистять шість машин Луцькі дороги від снігу чистять шість машин
Сьогодні, 10:20
Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі Луцькі вулиці від снігу очищатимуть вночі
14 грудень, 01:24
Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень
12 грудень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка
Сьогодні, 20:59
 0
У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги
Сьогодні, 20:20
 0
На Волині автівка в'їхала у відбійник та злетіла з дороги: водій – в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 20:08
 0
Україна отримає Томос 6 січня, – Епіфаній
Сьогодні, 20:00
 0
Увесь день сніжитиме: погода у Луцьку на понеділок, 17 грудня
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8