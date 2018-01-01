У Луцьку п'янючий чоловік з самого ранку сидів у снігу і потребував допомоги
Сьогодні, 20:20
У Луцьку у снігу виявили п'янючого чоловіка, який навіть не міг говорити. Його рятували поліцейські та медики.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Як інформують патрульні, з самого ранку 16 грудня екіпаж патрульних, який проїжджав повз Київського Майдану в Луцьку, помітив скупчення людей, які подавали сигнал про зупинку.
Громадяни стояли біля чоловіка, який сидів у снігу і не міг говорити – був настільки п’яним.
Інспектори привели його до тями, викликали швидку допомогу, медики доставили особу в наркодиспансер.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Як інформують патрульні, з самого ранку 16 грудня екіпаж патрульних, який проїжджав повз Київського Майдану в Луцьку, помітив скупчення людей, які подавали сигнал про зупинку.
Громадяни стояли біля чоловіка, який сидів у снігу і не міг говорити – був настільки п’яним.
Інспектори привели його до тями, викликали швидку допомогу, медики доставили особу в наркодиспансер.
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Коментарі 1
Цього нетверезого чоловіка на вулицю викинув водій тролейбуса 15 . Бортовий номер 230.
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