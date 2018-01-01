Помер скандальний екс-ректор Податкової академії
Сьогодні, 11:12
Колишній ректор Податкової академії Петро Володимирович Мельник помер у Києві в неділю 16 грудня у віці 61 року.
Про це пише видання Україна молода.
Петро Мельник помер у лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневомонії.
Екс-ректор народився 18 червня 1957 року на Рівненщині у багатодітній родині.
Трудову діяльність Петро Мельник розпочав у 1978 році в Ірпінському індустріальному технікумі, а з 1991 року очолив його. Тож вся його політична кар'єра була пов'язана з Ірпенем.
Мельник залишався його незмінним ректором до 1 серпня 2013, коли під час корупційного скандалу написав заяву про звільнення. Тоді його впіймали на хабарі за вступ до академії, а під час обшуку знайшли 30 тисяч доларів.
Також 1998 року Петра Мельника було обрано до Верховної Ради, де він був заступником голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
В парламенті Мельник пропрацював два строки - у 2006 році був знову обраний по багатомандатному округу від Партії регіонів.
Нагадаємо, що прокуратура також звинувачувала Петра Мельника в незаконному відчужені нерухомого майна Національної академії державної податкової служби, однак 2017 року міський суд Ірпеня виправдав його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання Україна молода.
Петро Мельник помер у лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневомонії.
Екс-ректор народився 18 червня 1957 року на Рівненщині у багатодітній родині.
Трудову діяльність Петро Мельник розпочав у 1978 році в Ірпінському індустріальному технікумі, а з 1991 року очолив його. Тож вся його політична кар'єра була пов'язана з Ірпенем.
Мельник залишався його незмінним ректором до 1 серпня 2013, коли під час корупційного скандалу написав заяву про звільнення. Тоді його впіймали на хабарі за вступ до академії, а під час обшуку знайшли 30 тисяч доларів.
Також 1998 року Петра Мельника було обрано до Верховної Ради, де він був заступником голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
В парламенті Мельник пропрацював два строки - у 2006 році був знову обраний по багатомандатному округу від Партії регіонів.
Нагадаємо, що прокуратура також звинувачувала Петра Мельника в незаконному відчужені нерухомого майна Національної академії державної податкової служби, однак 2017 року міський суд Ірпеня виправдав його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якими будуть новорічні свята у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:33
У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 11:28
Помер скандальний екс-ректор Податкової академії
Сьогодні, 11:12
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
Сьогодні, 11:09
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:40