Помер скандальний екс-ректор Податкової академії





Про це пише видання



Петро Мельник помер у лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневомонії.



Екс-ректор народився 18 червня 1957 року на Рівненщині у багатодітній родині.



Трудову діяльність Петро Мельник розпочав у 1978 році в Ірпінському індустріальному технікумі, а з 1991 року очолив його. Тож вся його політична кар'єра була пов'язана з Ірпенем.



Мельник залишався його незмінним ректором до 1 серпня 2013, коли під час корупційного скандалу написав заяву про звільнення. Тоді його впіймали на хабарі за вступ до академії, а під час обшуку знайшли 30 тисяч доларів.



Також 1998 року Петра Мельника було обрано до Верховної Ради, де він був заступником голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.



В парламенті Мельник пропрацював два строки - у 2006 році був знову обраний по багатомандатному округу від Партії регіонів.



Нагадаємо, що прокуратура також звинувачувала Петра Мельника в незаконному відчужені нерухомого майна Національної академії державної податкової служби, однак 2017 року міський суд Ірпеня виправдав його.

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