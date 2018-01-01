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Луцький «Мотор» після катастрофи винищувача заявив про дискредитацію в ЗМІ

Луцький «Мотор» після катастрофи винищувача заявив про дискредитацію в ЗМІ
На луцькому заводі «Мотор» прокоментували публікації окремих ЗМІ, назвавши їхні заголовки дискредитацією.

Про це повідомили у первинній профспілковій організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор».

Так, члени трудового колективу та профспілкового комітету ДП «ЛРЗ «Мотор» висловили застереження щодо того, як окремі ЗМІ подали новину про катастрофу винищувача СУ-27, яка сталася 15 грудня у Житомирській області.

Надалі публікацію подаємо без змін:

"Просимо журналістів врахувати те, що заголовки новини, які звучать «Винищувач, який розбився на Житомирщині, ремонтували на луцькому заводі», є завідомо дискридитаційним для кожного із нас та членів наших родин. Трагічна звістка про катастрофу - особлива біль і тривога кожного колективу авіаремонтних підприємств України. Кожен колектив авіаремонтного підприємства знає ціну найменшої помилки у роботі...

У відповідності до «Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил України» відразу розпочала роботу спеціальна комісія. Завдання комісії - проведення розслідування і з’ясування причин катастрофи. Вважаємо, що лише оприлюднення офіційних результатів розслідування є підставою для того, щоб оголошувати винних ... «Багатообіцяючі» та гарячі заголовки в умовах воєнного стану в Україні розцінюємо, як провокативні дії та спроби деморалізувати колектив. Наш завод - це 80 років традицій якості і праці на обороноздатність вітчизняних Повітряних Сил. На жаль, ніхто не застрахований від помилки. Помилки в авіації вартують людських життів...

Висловлюємо співчуття колективу Частини та родині загиблого льотчика - майора Олександра Фоменка.

Просимо волинян із розумінням та повагою ставитись до наявності в області підприємства, яке працює для оборонної промисловості."


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Теги: літак, Мотор, заява
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