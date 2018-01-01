У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО





Про це повідомили



Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів - Opel Astra та Hyundai Elantra, а також маршрутки №19 трапилася у понеділок, 17 грудня, близько 14:00.



Через складні погодні умови транспортним засобам не вдалось уникнути зіткнення, адже через снігопад рух дорогами міста суттєво ускладнений.



На місці події працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулись маршрутне таксі та два легковики.Про це повідомили Волинські Новини Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів - Opel Astra та Hyundai Elantra, а також маршрутки №19 трапилася у понеділок, 17 грудня, близько 14:00.Через складні погодні умови транспортним засобам не вдалось уникнути зіткнення, адже через снігопад рух дорогами міста суттєво ускладнений.На місці події працює патрульна поліція.

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