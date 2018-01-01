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У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулись маршрутне таксі та два легковики.

Про це повідомили Волинські Новини.

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів - Opel Astra та Hyundai Elantra, а також маршрутки №19 трапилася у понеділок, 17 грудня, близько 14:00.

Через складні погодні умови транспортним засобам не вдалось уникнути зіткнення, адже через снігопад рух дорогами міста суттєво ускладнений.

На місці події працює патрульна поліція.
У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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