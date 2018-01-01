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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність снігу.

У Володимирі-Волинському, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько -8…-3 градусів, удень – -4…0. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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Теги: погода, прогноз
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