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На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв

На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв
Майже два десятки водіїв у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння виявили волинські поліцейські.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у звіті про роботу за тиждень.

Зокрема у ньому йдеться про 57 випадків керування транспортним засобом особою, без відповідних документів або, яка відмовилась їх надавати.

У майже сотні водіїв виявили порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами та 24 випадки порушення ПДР, які спричинили ДТП.
На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв

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Теги: водій, поліція, звіт
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