На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв





Про це йдеться на



Зокрема у ньому йдеться про 57 випадків керування транспортним засобом особою, без відповідних документів або, яка відмовилась їх надавати.



У майже сотні водіїв виявили порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами та 24 випадки порушення ПДР, які спричинили ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже два десятки водіїв у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння виявили волинські поліцейські.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у звіті про роботу за тиждень.Зокрема у ньому йдеться про 57 випадків керування транспортним засобом особою, без відповідних документів або, яка відмовилась їх надавати.У майже сотні водіїв виявили порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами та 24 випадки порушення ПДР, які спричинили ДТП.

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