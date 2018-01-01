В організаторів нічної театралізованої екскурсії Луцьком вкрали факели
Сьогодні, 03:19
У той час, як організатори нічної театралізованої екскурсії пили разом із гостями каву у кафе, у них поцупили факели.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Богдан Климчук.
«В таку погоду наша Нічна театралізована екскурсія «Романтика та містика Лучеська» вийшла на славу гарною. Завершували в кафе «Старе Місто», біля якого залишили надворі на 10 хвилин факели. Людино, яка їх украла, хай тобі буде добре. Мабуть, тобі їх дійсно треба було», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Богдан Климчук.
«В таку погоду наша Нічна театралізована екскурсія «Романтика та містика Лучеська» вийшла на славу гарною. Завершували в кафе «Старе Місто», біля якого залишили надворі на 10 хвилин факели. Людино, яка їх украла, хай тобі буде добре. Мабуть, тобі їх дійсно треба було», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В організаторів нічної театралізованої екскурсії Луцьком вкрали факели
Сьогодні, 03:19
На волинських дорогах за тиждень виявили 18 п’яних водіїв
Сьогодні, 02:25
Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:26
18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00