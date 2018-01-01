В організаторів нічної театралізованої екскурсії Луцьком вкрали факели





Про це на своїй сторінці у Богдан Климчук.



«В таку погоду наша Нічна театралізована екскурсія «Романтика та містика Лучеська» вийшла на славу гарною. Завершували в кафе «Старе Місто», біля якого залишили надворі на 10 хвилин факели. Людино, яка їх украла, хай тобі буде добре. Мабуть, тобі їх дійсно треба було», - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У той час, як організатори нічної театралізованої екскурсії пили разом із гостями каву у кафе, у них поцупили факели.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив«В таку погоду наша Нічна театралізована екскурсія «Романтика та містика Лучеська» вийшла на славу гарною. Завершували в кафе «Старе Місто», біля якого залишили надворі на 10 хвилин факели. Людино, яка їх украла, хай тобі буде добре. Мабуть, тобі їх дійсно треба було», - йдеться в дописі.

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