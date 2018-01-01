вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*

У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*
Вже зовсім скоро День Святого Миколая! У місті Луцьк для зустрічі з Вами Миколай обрав ТРЦ «ПортCity».

Резиденція Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity»

19 грудня з 17 до 20 години Ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.

Хочете, щоб Святий Миколай подарував Вашій дитині те, про що вона мріяла? Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.

День Святого Миколая у гіпермаркеті «Там Там»

19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай. Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.

День Святого Миколая у ДРЦ «Figli Migli»

19 грудня о 18:00 на малюків чекає захоплююча розважальна програма «Зустрічаємо Святого Миколая» зі святковими конкурсами, чарівними вікторинами та квестами, цікавими загадками, і, звісно, подарунками від Святого Миколая!
У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*
У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*
У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці моторошної аварії на Львівщині, у якій загинув 23-річний волинянин. ВІДЕО
Сьогодні, 10:36
Луцький ЖЕК №7 – «Лідер року 2018»
Сьогодні, 09:56
У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*
Сьогодні, 09:50
Автобуси в кюветах і застряглі фури: наслідки снігового колапсу на Волині
Сьогодні, 09:32
Українська церква не буде силою захоплювати храми колишнього МП, – Епіфаній
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»* Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*
17 грудень, 09:57
Благодійний забіг Миколаїв у Луцьку: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ Благодійний забіг Миколаїв у Луцьку: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 грудень, 18:59
Розпочалась реєстрація на благодійний «Забіг Миколаїв»* Розпочалась реєстрація на благодійний «Забіг Миколаїв»*
15 грудень, 14:43
У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок* У «ПортCity» – новорічний хенд-мейд ярмарок*
14 грудень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу – понад 20 аварій
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами
Сьогодні, 11:06
 0
З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів
Сьогодні, 11:04
 0
На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку
Сьогодні, 11:00
 0
Цілодобово та до опівночі: встановили режим роботи луцьких ресторанів та кафе
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8