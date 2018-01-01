У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*

Вже зовсім скоро День Святого Миколая! У місті Луцьк для зустрічі з Вами Миколай обрав ТРЦ «ПортCity».19 грудня з 17 до 20 години Ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.Хочете, щоб Святий Миколай подарував Вашій дитині те, про що вона мріяла? Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай. Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.19 грудня о 18:00 на малюків чекає захоплююча розважальна програма «Зустрічаємо Святого Миколая» зі святковими конкурсами, чарівними вікторинами та квестами, цікавими загадками, і, звісно, подарунками від Святого Миколая!