У ТРЦ «ПортCity» – День Святого Миколая*
Сьогодні, 09:50
Вже зовсім скоро День Святого Миколая! У місті Луцьк для зустрічі з Вами Миколай обрав ТРЦ «ПортCity».
Резиденція Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity»
19 грудня з 17 до 20 години Ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.
Хочете, щоб Святий Миколай подарував Вашій дитині те, про що вона мріяла? Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.
День Святого Миколая у гіпермаркеті «Там Там»
19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай. Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.
День Святого Миколая у ДРЦ «Figli Migli»
19 грудня о 18:00 на малюків чекає захоплююча розважальна програма «Зустрічаємо Святого Миколая» зі святковими конкурсами, чарівними вікторинами та квестами, цікавими загадками, і, звісно, подарунками від Святого Миколая!
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Резиденція Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity»
19 грудня з 17 до 20 години Ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.
Хочете, щоб Святий Миколай подарував Вашій дитині те, про що вона мріяла? Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.
День Святого Миколая у гіпермаркеті «Там Там»
19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай. Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.
День Святого Миколая у ДРЦ «Figli Migli»
19 грудня о 18:00 на малюків чекає захоплююча розважальна програма «Зустрічаємо Святого Миколая» зі святковими конкурсами, чарівними вікторинами та квестами, цікавими загадками, і, звісно, подарунками від Святого Миколая!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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