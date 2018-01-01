Цілодобово та до опівночі: встановили режим роботи луцьких ресторанів та кафе

Виконком Луцької міської ради встановив режим роботи закладів громадського харчування міста Луцька.Голосування відбулося під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 18 грудня.Зокрема встановили режим роботи таких закладів:- кафе «Рінг» на пр-ті Волі, 49а – цілодобово;- рекреаційний комплекс «Срібні лелеки» на вул. В’ячеслава Чорновола, 17 – цілодобово;- бар «КОР.ОК» на вул. Винниченка, 67а – до 1:00;- кафе «Кульбаба» на вул. Кравчука, 42а – до 23:00;- бар «П’ятниця» на бульварі Дружби Народів, 13а – до 23:00;- ресторан «Золотий дракон» на вул. Ветеранів, 1а – до 24:00;- ресторан «Мелодія» на вул. Електроапаратній, 4 – до 02:00;- кафе «Шалена Шкварка» на пр-ті Перемоги, 1 – до 03:00;- ПАБ «Веселий Джек» на вул. Лесі Українки, 37 – до 23:00;- кафе «Бар 11» на пр-ті Волі, 11 – до 23:00;- кафе «Пікнік» на вул. Мисливській, 1 – до 01:00;- ресторан «Піцерія Фелічіта» на вул. Стрілецькій, 11 – до 23:00;- кафе «Джем кафе» на пр-ті Молоді, 12 – до 23:00;- кафе-бар «BENGALE» на пр-ті Соборності, 14а – до 23:00;- піцерія «Сіті Піца» на вул. Львівській, 63 – до 23:00;- кафе «Кловер» на пр-ті Відродження, 4 – до 23:00;- кафе «Паганіні» на вул. Електроапаратній, 4 – до 06:00;- кафе «Моменто» на Київському майдані, 11 – до 23:00;- бару «Максим» на вул. Винниченка, 24 – до 23:00;- ресторан «Піцерія Фелічіта» на вул. Франка, 3 – до 23:00;- ресторан «Піцерія Фелічіта» на вул. Винниченка, 2 – до 23:00;- ресторан «Ресторація Курінь» на пр-ті Президента Грушевського, 26 – до 23:00;- кафе «Вуаль» на вул. Заводській, 22б – до 23:00;- ресторан «Піцерія Фелічіта» на пр-ті Соборності, 11 – до 23:00;- ресторан «Піцерія Фелічіта» на пр-ті Волі, 11 – до 23:00.