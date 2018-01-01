вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений

У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Через автопригоду на вулиці Рівненській у Луцьку утворився затор.

Про це пише Суспільне Волині.

Водій легковика Валерій Шульгач розповів, що трапилося бокове зіткнення з маршруткою.

Через аварію на місці рух машин - ускладнений, працює поліція. Деталі - згодом.


У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Сьогодні, 11:48
Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
Сьогодні, 11:39
Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» взяли участь у перших зйомках. ФОТО*
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53
На Волині за добу – понад 20 аварій На Волині за добу – понад 20 аварій
Сьогодні, 11:15
На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
Сьогодні, 13:06
 0
Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8