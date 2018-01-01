У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений





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Водій легковика Валерій Шульгач розповів, що трапилося бокове зіткнення з маршруткою.



Через аварію на місці рух машин - ускладнений, працює поліція. Деталі - згодом.







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