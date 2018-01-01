У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Сьогодні, 11:48
Через автопригоду на вулиці Рівненській у Луцьку утворився затор.
Про це пише Суспільне Волині.
Водій легковика Валерій Шульгач розповів, що трапилося бокове зіткнення з маршруткою.
Через аварію на місці рух машин - ускладнений, працює поліція. Деталі - згодом.
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Про це пише Суспільне Волині.
Водій легковика Валерій Шульгач розповів, що трапилося бокове зіткнення з маршруткою.
Через аварію на місці рух машин - ускладнений, працює поліція. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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