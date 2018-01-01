У Луцьку на мосту втаранилися три автівки. ФОТО





Про це повідомили очевидці, - пишуть



За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода трапилась, ймовірно, через недотримання водіями дистанції.



Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.



Водії очікують приїзду поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мості на проспекті Соборності зіткнулися три автомобілі.Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода трапилась, ймовірно, через недотримання водіями дистанції.Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.Водії очікують приїзду поліції.

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