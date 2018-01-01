У Луцьку на мосту втаранилися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:31
У Луцьку на мості на проспекті Соборності зіткнулися три автомобілі.
Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода трапилась, ймовірно, через недотримання водіями дистанції.
Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.
Водії очікують приїзду поліції.
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Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода трапилась, ймовірно, через недотримання водіями дистанції.
Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.
Водії очікують приїзду поліції.
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