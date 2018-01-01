В Україну прийшов небезпечний грип-«убивця»: як від нього захиститись





Фахівці кажуть, що він особливо небезпечний для людей похилого віку, - пише



"Зараз у нас превалює грип H3N2 або "Сінгапур". У минулому році в Америці від нього загинуло 80 тисяч осіб, переважно люди похилого віку", — розповіла завідувачка відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко.



За її словами, лікарі чекали саме на цей вірус, тому наші громадяни прищеплювалися і від цього штаму.



"В Америці у минулому році використали вакцину, куди "Сінгапур" не увійшов, оскільки там чекали на грип "Гонконг" (або пташиний грип). Тому стільки жертв. Нам у минулому році пощастило, у нас циркулював "Брістоль", і рівень захворюваності був невисокий. Цього року треба бути особливо уважним літнім людям, не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Також треба бути уважними до маленьких дітей, особливо ослаблених. Якщо у дитини висока температура, то лікар обов'язково має її оглянути", — каже Мироненко.



Також в Україні вже виявили грип "Мічиган" (різновид свинячого грипу), який має дуже короткий інкубаційний період, тому дуже швидко поширюється.



"Він циркулював у нас у 2009 році і викликав пандемію грипу. Дорослі зараз мають до нього імунітет, а от маленькі діти — ні, тому цей штам для них небезпечний. Зараз у реанімації лежала маленька дитина, у неї виявили вірус "Мічиган". Дитина видужала", — зазначила Мироненко.



До групи ризику входять люди, які страждають на ожиріння, діабет, бронхіальну астму, а також вагітні.



Всі ці штами відносяться до грипу групи А. Для них характерні такі ускладнення, як трахеїти, бронхіти і пневмонії. Особливо небезпечними є пневмонії. За словами Алли Мироненко, вони бувають двох видів — вторинні і первинні.



"Вторинна пневмонія — це коли людина хворіла на грип, потім їй полегшало, а потім знову піднялася температура і приєдналася грибкова пневмонія. Її можна лікувати антибіотиками. А ось первинна пневмонія спричинена саме вірусом грипу. Вона протікає дуже стрімко, судини стають ламкими, відбувається крововилив у легені, і такі випадки можуть закінчитися дуже сумно", — попереджає фахівець.



За даними МОЗ, зараз епідпоріг щодо грипу в Україні перевищено на 1,8%. Найгірша ситуація у Харківській області, там поріг перевищено на 23%. На другому місці Київська, Житомирська та Сумська області — тут перевищення становить 12%.



Хоча лікарі кажуть, що поки ситуація в більшості областей із грипом не критична, так що ще можна встигнути вакцинуватися.



Що стосується ліків, то в цьому році вони стали ще дорожчими. Якщо вірити Держстату, то за 11 місяців ціни на всі препарати зросли на 6%.



Лікарі радять, якщо ви захворіли на ГРВІ або грип, то обов'язково залишайтеся вдома. "Не треба водити дітей до садка, до школи, самим ходити в офіс. Через вас потім може злягти половина працівників", — пояснив сімейний лікар із Харкова Віктор Назаренко.



"Якщо комусь подобається, то можна і часник носити з собою, і лимон їсти. Вони не зашкодять, але якщо ви підхопите вірус, то часник його вже не зупинить. Марлева пов'язка на вулиці теж безглузда, бо за низьких температур вірус гине. Маска корисна у громадському транспорті та у приміщеннях. Але її треба часто міняти", — попереджає Віктор Назаренко.



Також лікар радить зволожувати повітря у приміщеннях і регулярно провітрювати кімнати. "Сухе і тепле повітря лише сприяє циркуляції вірусу", — каже фахівець.



Він рекомендує придбати в аптеці сольовий спрей і частіше бризкати

Якщо ви захворіли і піднялася температура, то обов'язково звертайтеся до лікаря, це стосується як маленьких дітей, так і дорослих, і літніх людей.



Алла Мироненко рекомендує відмовитися від масових заходів найближчим часом. "На першому місці за поширенням грипу та ГРВІ стоїть школа, на другому — масові заходи. Зараз почнуться новорічні вистави, ялинки. Але саме там можна легко заразитися, тому подумайте", — зазначила фахівець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прийшов грип, який у минулому році в Америці забрав 80 тисяч життів.Фахівці кажуть, що він особливо небезпечний для людей похилого віку, - пише Обозреватель "Зараз у нас превалює грип H3N2 або "Сінгапур". У минулому році в Америці від нього загинуло 80 тисяч осіб, переважно люди похилого віку", — розповіла завідувачка відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. ГромашевськогоЗа її словами, лікарі чекали саме на цей вірус, тому наші громадяни прищеплювалися і від цього штаму."В Америці у минулому році використали вакцину, куди "Сінгапур" не увійшов, оскільки там чекали на грип "Гонконг" (або пташиний грип). Тому стільки жертв. Нам у минулому році пощастило, у нас циркулював "Брістоль", і рівень захворюваності був невисокий. Цього року треба бути особливо уважним літнім людям, не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Також треба бути уважними до маленьких дітей, особливо ослаблених. Якщо у дитини висока температура, то лікар обов'язково має її оглянути", — каже Мироненко.Також в Україні вже виявили грип "Мічиган" (різновид свинячого грипу), який має дуже короткий інкубаційний період, тому дуже швидко поширюється."Він циркулював у нас у 2009 році і викликав пандемію грипу. Дорослі зараз мають до нього імунітет, а от маленькі діти — ні, тому цей штам для них небезпечний. Зараз у реанімації лежала маленька дитина, у неї виявили вірус "Мічиган". Дитина видужала", — зазначила Мироненко.До групи ризику входять люди, які страждають на ожиріння, діабет, бронхіальну астму, а також вагітні.Всі ці штами відносяться до грипу групи А. Для них характерні такі ускладнення, як трахеїти, бронхіти і пневмонії. Особливо небезпечними є пневмонії. За словами Алли Мироненко, вони бувають двох видів — вторинні і первинні."Вторинна пневмонія — це коли людина хворіла на грип, потім їй полегшало, а потім знову піднялася температура і приєдналася грибкова пневмонія. Її можна лікувати антибіотиками. А ось первинна пневмонія спричинена саме вірусом грипу. Вона протікає дуже стрімко, судини стають ламкими, відбувається крововилив у легені, і такі випадки можуть закінчитися дуже сумно", — попереджає фахівець.За даними МОЗ, зараз епідпоріг щодо грипу в Україні перевищено на 1,8%. Найгірша ситуація у Харківській області, там поріг перевищено на 23%. На другому місці Київська, Житомирська та Сумська області — тут перевищення становить 12%.Хоча лікарі кажуть, що поки ситуація в більшості областей із грипом не критична, так що ще можна встигнути вакцинуватися.Що стосується ліків, то в цьому році вони стали ще дорожчими. Якщо вірити Держстату, то за 11 місяців ціни на всі препарати зросли на 6%.Лікарі радять, якщо ви захворіли на ГРВІ або грип, то обов'язково залишайтеся вдома. "Не треба водити дітей до садка, до школи, самим ходити в офіс. Через вас потім може злягти половина працівників", — пояснив сімейний лікар із Харкова Віктор Назаренко."Якщо комусь подобається, то можна і часник носити з собою, і лимон їсти. Вони не зашкодять, але якщо ви підхопите вірус, то часник його вже не зупинить. Марлева пов'язка на вулиці теж безглузда, бо за низьких температур вірус гине. Маска корисна у громадському транспорті та у приміщеннях. Але її треба часто міняти", — попереджає Віктор Назаренко.Також лікар радить зволожувати повітря у приміщеннях і регулярно провітрювати кімнати. "Сухе і тепле повітря лише сприяє циркуляції вірусу", — каже фахівець.Він рекомендує придбати в аптеці сольовий спрей і частіше бризкатиЯкщо ви захворіли і піднялася температура, то обов'язково звертайтеся до лікаря, це стосується як маленьких дітей, так і дорослих, і літніх людей.Алла Мироненко рекомендує відмовитися від масових заходів найближчим часом. "На першому місці за поширенням грипу та ГРВІ стоїть школа, на другому — масові заходи. Зараз почнуться новорічні вистави, ялинки. Але саме там можна легко заразитися, тому подумайте", — зазначила фахівець.

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