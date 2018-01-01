В Україну йде потепління: коли відступлять морози





Як передає Український гідрометцентр, у середу, 19 грудня, в країні не буде опадів, лише в південній частині місцями невеликий мокрий сніг, - пише



"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних і східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 морозу. У південних і східних областях вночі 5-10 градусів, вдень 1-6 морозу. В Криму вночі близько 0, а вдень 2-4 градуси тепла", — сказано в повідомленні.



Подібної погоди українцям варто очікувати і в четвер, 20 грудня. Однак потім синоптики прогнозують незначне потепління. Так, у п'ятницю, 21 грудня, практично у всіх регіонах очікується вдень від 0 до лише 3 градусів морозу, тоді як в Одесі та Криму можливі невеликі плюси.



У свою чергу в суботу, 22 грудня, стовпчик термометра підніметься вгору на ще кілька позицій: від 0 до +4 градусів у більшості областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 21-22 грудня (п'ятниця і субота) відступлять морози, однак очікуються мокрий сніг та дощі.Як передає Український гідрометцентр, у середу, 19 грудня, в країні не буде опадів, лише в південній частині місцями невеликий мокрий сніг, - пише Обозреватель "На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних і східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 морозу. У південних і східних областях вночі 5-10 градусів, вдень 1-6 морозу. В Криму вночі близько 0, а вдень 2-4 градуси тепла", — сказано в повідомленні.Подібної погоди українцям варто очікувати і в четвер, 20 грудня. Однак потім синоптики прогнозують незначне потепління. Так, у п'ятницю, 21 грудня, практично у всіх регіонах очікується вдень від 0 до лише 3 градусів морозу, тоді як в Одесі та Криму можливі невеликі плюси.У свою чергу в суботу, 22 грудня, стовпчик термометра підніметься вгору на ще кілька позицій: від 0 до +4 градусів у більшості областей.

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