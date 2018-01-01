На Волині рідні розшукують зниклу бабусю

Єфимію Георгіївну Панасюк, яка зникла ще 3 жовтня 2017 року.



Зазначається, що жінка пішла з дому і не повернулася. До цього часу про її місце перебування нічого невідомо, - пише



Прикмети: була одягнена у зелену куртку, спідницю темного кольору, взута у калоші.



Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу, рідня просить зголоситися за номерами телефонів: 067-2888983, 097-7449772.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 80-річну жительку села Скрипиця Любомльського району, пенсіонерку, яка зникла ще 3 жовтня 2017 року.Зазначається, що жінка пішла з дому і не повернулася. До цього часу про її місце перебування нічого невідомо, - пише Кордон Прикмети: була одягнена у зелену куртку, спідницю темного кольору, взута у калоші.Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу, рідня просить зголоситися за номерами телефонів: 067-2888983, 097-7449772.

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