На Волині рідні розшукують зниклу бабусю
Сьогодні, 11:31
На Волині розшукують 80-річну жительку села Скрипиця Любомльського району, пенсіонерку Єфимію Георгіївну Панасюк, яка зникла ще 3 жовтня 2017 року.
Зазначається, що жінка пішла з дому і не повернулася. До цього часу про її місце перебування нічого невідомо, - пише Кордон.
Прикмети: була одягнена у зелену куртку, спідницю темного кольору, взута у калоші.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу, рідня просить зголоситися за номерами телефонів: 067-2888983, 097-7449772.
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Зазначається, що жінка пішла з дому і не повернулася. До цього часу про її місце перебування нічого невідомо, - пише Кордон.
Прикмети: була одягнена у зелену куртку, спідницю темного кольору, взута у калоші.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу, рідня просить зголоситися за номерами телефонів: 067-2888983, 097-7449772.
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