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На Волині рідні розшукують зниклу бабусю

На Волині рідні розшукують зниклу бабусю
На Волині розшукують 80-річну жительку села Скрипиця Любомльського району, пенсіонерку Єфимію Георгіївну Панасюк, яка зникла ще 3 жовтня 2017 року.

Зазначається, що жінка пішла з дому і не повернулася. До цього часу про її місце перебування нічого невідомо, - пише Кордон.

Прикмети: була одягнена у зелену куртку, спідницю темного кольору, взута у калоші.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу, рідня просить зголоситися за номерами телефонів: 067-2888983, 097-7449772.


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Теги: розшук, пенсіонерка, Волинь
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