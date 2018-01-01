В Україні запрацює автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху
Сьогодні, 04:52
Невдовзі на автошляхах та у великих містах розпочне діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР.
Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв пише Департамент комунікації Національної поліції України.
Важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичноїфото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.
Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.
«До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни», – зазначив Сергій Князєв.
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Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв пише Департамент комунікації Національної поліції України.
Важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичноїфото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.
Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.
«До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни», – зазначив Сергій Князєв.
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