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В Україні запрацює автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху

В Україні запрацює автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху
Невдовзі на автошляхах та у великих містах розпочне діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв пише Департамент комунікації Національної поліції України.

Важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичноїфото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.

«До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни», – зазначив Сергій Князєв.

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Теги: правила дорожнього руху, поліція, система фіксації
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