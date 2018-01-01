В Україні запрацює автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху





Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв



Важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичноїфото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.



Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.



«До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни», – зазначив Сергій Князєв.

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