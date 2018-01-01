На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
На вулиці в райцентрі Стара Вижівка «Renault Trafic» збив 44-річного велосипедиста.
Аварія сталася 20 грудня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка.
За кермом автомобіля перебував 28-річний житель району. Водій наїхав на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію районної лікарні.
За фактом автопригоди триває перевірка.
Загалом протягом доби на території області поліція зареєструвала 16 дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці склали 181 адміністративний матеріал, чотири з яких – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася 20 грудня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка.
За кермом автомобіля перебував 28-річний житель району. Водій наїхав на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію районної лікарні.
За фактом автопригоди триває перевірка.
Загалом протягом доби на території області поліція зареєструвала 16 дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці склали 181 адміністративний матеріал, чотири з яких – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 грудня
Сьогодні, 11:00
11-річна українка народила дитину у Польщі
Сьогодні, 10:50
На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
Сьогодні, 10:38