На Волині бус збив велосипедиста





Аварія сталася 20 грудня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка.



За кермом автомобіля перебував 28-річний житель району. Водій наїхав на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію районної лікарні.



За фактом автопригоди триває перевірка.



Загалом протягом доби на території області поліція зареєструвала 16 дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці склали 181 адміністративний матеріал, чотири з яких – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці в райцентрі Стара Вижівка «Renault Trafic» збив 44-річного велосипедиста.Аварія сталася 20 грудня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка.За кермом автомобіля перебував 28-річний житель району. Водій наїхав на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію районної лікарні.За фактом автопригоди триває перевірка.Загалом протягом доби на території області поліція зареєструвала 16 дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці склали 181 адміністративний матеріал, чотири з яких – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

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