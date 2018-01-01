вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині бус збив велосипедиста

На Волині бус збив велосипедиста
На вулиці в райцентрі Стара Вижівка «Renault Trafic» збив 44-річного велосипедиста.

Аварія сталася 20 грудня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка.

За кермом автомобіля перебував 28-річний житель району. Водій наїхав на велосипедиста, 44-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію районної лікарні.

За фактом автопригоди триває перевірка.

Загалом протягом доби на території області поліція зареєструвала 16 дорожньо-транспортних пригод. За порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці склали 181 адміністративний матеріал, чотири з яких – за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 грудня
Сьогодні, 11:00
11-річна українка народила дитину у Польщі
Сьогодні, 10:50
На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
У чергах на кордоні з Польщею – 170 автівок
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Під Києвом перекинулася маршрутка, травмувалися 8 людей Під Києвом перекинулася маршрутка, травмувалися 8 людей
Сьогодні, 10:26
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
20 грудень, 13:43
На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО
19 грудень, 18:50
У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
19 грудень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні найлегше наврочити: прикмети та забобони
Сьогодні, 11:06
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 грудня
Сьогодні, 11:00
 0
11-річна українка народила дитину у Польщі
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині бус збив велосипедиста
Сьогодні, 10:48
 0
Пластуни передали луцьким депутатам Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8