У Києві від грипу померли двоє людей
Сьогодні, 16:14
У Києві за добу в лікарні від грипу померли дві людини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар Ольга Голубовська, - пише ТСН.
За словами медика, обидва хворі надто пізно звернулися за допомогою.
"У нас в клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип "А" був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення - після 5-го дня хвороби", - написала Голубовська та додала, що пацієнтів з грипом стає все більше.
Нагадаємо, раніше на Харківщині грип забрав життя двох людей: 62 річної жінки та 9-річної дівчинки. Батьки дівчинки звернулися в поліклініку наприкінці листопада і продовжили лікування вдома. Коли стало зовсім зле, викликали швидку, а до медиків дитину привезли вже в стані клінічної смерті.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар Ольга Голубовська, - пише ТСН.
За словами медика, обидва хворі надто пізно звернулися за допомогою.
"У нас в клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип "А" був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення - після 5-го дня хвороби", - написала Голубовська та додала, що пацієнтів з грипом стає все більше.
Нагадаємо, раніше на Харківщині грип забрав життя двох людей: 62 річної жінки та 9-річної дівчинки. Батьки дівчинки звернулися в поліклініку наприкінці листопада і продовжили лікування вдома. Коли стало зовсім зле, викликали швидку, а до медиків дитину привезли вже в стані клінічної смерті.
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