У Києві від грипу померли двоє людей





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар Ольга Голубовська, - пише



За словами медика, обидва хворі надто пізно звернулися за допомогою.



"У нас в клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип "А" був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення - після 5-го дня хвороби", - написала Голубовська та додала, що пацієнтів з грипом стає все більше.



Нагадаємо, раніше на Харківщині грип забрав життя двох людей: 62 річної жінки та 9-річної дівчинки. Батьки дівчинки звернулися в поліклініку наприкінці листопада і продовжили лікування вдома. Коли стало зовсім зле, викликали швидку, а до медиків дитину привезли вже в стані клінічної смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві за добу в лікарні від грипу померли дві людини.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний лікар Ольга Голубовська, - пише ТСН За словами медика, обидва хворі надто пізно звернулися за допомогою."У нас в клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип "А" був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення - після 5-го дня хвороби", - написала Голубовська та додала, що пацієнтів з грипом стає все більше.Нагадаємо, раніше на Харківщині грип забрав життя двох людей: 62 річної жінки та 9-річної дівчинки. Батьки дівчинки звернулися в поліклініку наприкінці листопада і продовжили лікування вдома. Коли стало зовсім зле, викликали швидку, а до медиків дитину привезли вже в стані клінічної смерті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію