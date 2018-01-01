Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки

Поліцейські Волині вилучили та відправили на штрафмайданчик автомобілі із сумнівними реєстраційними документами.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зокрема, учора, 21 грудня, в Луцьку на вулиці Рівненській патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes Vito.За кермом автомобіля перебував 31-річний житель Горохівського району. Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці з’ясували, що дані в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не співпадають із даними Національної автоматизованої інформаційної системи головного сервісного центру МВС України.Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф 1,7 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.Цього ж дня в місті Ковель в сервісному центрі під час перереєстрації 37-річним місцевим жителем автомобіля Mercedes було виявлено ознаки підробки номера кузова транспортного засобу. Окрім того, в місті Устилуг у міжнародному автомобільному пункті пропуску на виїзді з України прикордонники виявили з ознаками можливої заміни заводського номеру кузова автомобіль Fiat. За його кермом перебував 32-річний житель Луцька.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 290 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчики поліції.Триває досудове розслідування.