На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє місцеве видання "



Пожежа сталася в хатинці різдвяного ярмарку ресторану "Реберня". Також очевидці повідомляють, що було чутно три вибухи. Ймовірно вибухнув газовий балон. відомо також, що вогнем пошкодило й сусідні хатинки.



За словами речника ДСНС Львівщини Віталія Туровцева, пожежу ліквідували о 13:32. Рятувальники повідомили, що за попередньою інформацією в результаті інциденту постраждали чотири людини.



До ліквідації залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові сталися вибухи та пожежа.Про це повідомляє місцеве видання " Твоє місто ".Пожежа сталася в хатинці різдвяного ярмарку ресторану "Реберня". Також очевидці повідомляють, що було чутно три вибухи. Ймовірно вибухнув газовий балон. відомо також, що вогнем пошкодило й сусідні хатинки.За словами речника ДСНС Львівщини, пожежу ліквідували о 13:32. Рятувальники повідомили, що за попередньою інформацією в результаті інциденту постраждали чотири людини.До ліквідації залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

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