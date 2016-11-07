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На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО

На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові сталися вибухи та пожежа.

Про це повідомляє місцеве видання "Твоє місто".

Пожежа сталася в хатинці різдвяного ярмарку ресторану "Реберня". Також очевидці повідомляють, що було чутно три вибухи. Ймовірно вибухнув газовий балон. відомо також, що вогнем пошкодило й сусідні хатинки.

За словами речника ДСНС Львівщини Віталія Туровцева, пожежу ліквідували о 13:32. Рятувальники повідомили, що за попередньою інформацією в результаті інциденту постраждали чотири людини.

До ліквідації залучили 18 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.



На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
На різдвяному ярмарку у Львові – вибух, є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Львів, ярмарок, вибух
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