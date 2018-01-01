Аварія на Волині: травмувалось троє людей

У Володимир-Волинському районі в ДТП постраждали троє людей.Автопригода трапилась 22 грудня по 9 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.29-річний житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Toyota Hilux, поблизу села Селець зіткнувся із зустрічним автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням 56-річного жителя Іваничівського району.Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ» отримали тілесні ушкодження.Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Toyota Hilux» не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем «ВАЗ 21099». Внаслідок автопригоди водій автомобіля «ВАЗ 21099» та двоє пасажирів 49 та 18 років отримали тілесні ушкодження. Водія та 18-річного пасажира госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Досудове розслідування триває.