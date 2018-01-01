З картки волинянки шахраї зняли 7 тисяч гривень





Про це пише



Бути особливо обачними, не довіряючи свої банківські реквізити знайомим і незнайомим особам, уже вкотре просять працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Попри їх постійні застереження клієнти банків час від часу довіряються незнайомцям.



Цими днями шахраям якимось чином удалося зняти з рахунку 37-річної жительки міста Берестечка 7000 гривень.



«Правоохоронці знову закликають пам’ятати, що безпека кожного і цілісність майна найперше залежить від особистої пильності і мудрості», – пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахраї обдурили мешканку Горохівського району на 7 тисяч гривень.Про це пише Волинь Нова Бути особливо обачними, не довіряючи свої банківські реквізити знайомим і незнайомим особам, уже вкотре просять працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Попри їх постійні застереження клієнти банків час від часу довіряються незнайомцям.Цими днями шахраям якимось чином удалося зняти з рахунку 37-річної жительки міста Берестечка 7000 гривень.«Правоохоронці знову закликають пам’ятати, що безпека кожного і цілісність майна найперше залежить від особистої пильності і мудрості», – пише видання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію