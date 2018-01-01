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З картки волинянки шахраї зняли 7 тисяч гривень

З картки волинянки шахраї зняли 7 тисяч гривень
Шахраї обдурили мешканку Горохівського району на 7 тисяч гривень.

Про це пише Волинь Нова.

Бути особливо обачними, не довіряючи свої банківські реквізити знайомим і незнайомим особам, уже вкотре просять працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Попри їх постійні застереження клієнти банків час від часу довіряються незнайомцям.

Цими днями шахраям якимось чином удалося зняти з рахунку 37-річної жительки міста Берестечка 7000 гривень.

«Правоохоронці знову закликають пам’ятати, що безпека кожного і цілісність майна найперше залежить від особистої пильності і мудрості», – пише видання.

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Теги: шахрай, Волинь, схема, гроші
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