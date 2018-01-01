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«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною

«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Машина "швидкої допомоги" у Львові наїхала на жінку та дитину, які стояли на тротуарі.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.

"Як зазначила мама, у суботу вона чекала таксі на тротуарі, і від удару ззаду полетіла вперед, а дитина, коли я озирнулась, була вже далеко під колесами машини. Жінка зупинила машину і кинулася витягувати дитину. Витягнувши, її оглянула. Вона була у стресовому стані і жахливо плакала. Водій вийшов і сказав, що не бачив їх, що мати недогледіла дитину і сама в усьому винна", – написав Зінкевич.

Також він додав із посиланням на матір дитини: "Підійшов їхній співробітник, сказав, що все бачив. Він свідок, і що я сама винна – занадто близько стояла до машини, і водій мене не міг побачити. Все для нас обійшлося шоком і забоями. У лікарню я з дитиною у шоковому стані поїхала на таксі, яке ж сама собі викликала. Сьогодні, 24 грудня, здамо аналізи, і думаю, нас випишуть".

Як зазначено у повідомленні, жінку вразила байдужість бригади "швидкої". Працівники, за її словами, збили їх із дитиною і відмовились везти у лікарню, бо поспішали на виклик.

Заяву жінка написала згодом, оскільки "через шок не подумала, щоб на місце викликати поліцію, а переживала за дитину".

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Теги: Львів, ДТП
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