«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14
Машина "швидкої допомоги" у Львові наїхала на жінку та дитину, які стояли на тротуарі.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.
"Як зазначила мама, у суботу вона чекала таксі на тротуарі, і від удару ззаду полетіла вперед, а дитина, коли я озирнулась, була вже далеко під колесами машини. Жінка зупинила машину і кинулася витягувати дитину. Витягнувши, її оглянула. Вона була у стресовому стані і жахливо плакала. Водій вийшов і сказав, що не бачив їх, що мати недогледіла дитину і сама в усьому винна", – написав Зінкевич.
Також він додав із посиланням на матір дитини: "Підійшов їхній співробітник, сказав, що все бачив. Він свідок, і що я сама винна – занадто близько стояла до машини, і водій мене не міг побачити. Все для нас обійшлося шоком і забоями. У лікарню я з дитиною у шоковому стані поїхала на таксі, яке ж сама собі викликала. Сьогодні, 24 грудня, здамо аналізи, і думаю, нас випишуть".
Як зазначено у повідомленні, жінку вразила байдужість бригади "швидкої". Працівники, за її словами, збили їх із дитиною і відмовились везти у лікарню, бо поспішали на виклик.
Заяву жінка написала згодом, оскільки "через шок не подумала, щоб на місце викликати поліцію, а переживала за дитину".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.
"Як зазначила мама, у суботу вона чекала таксі на тротуарі, і від удару ззаду полетіла вперед, а дитина, коли я озирнулась, була вже далеко під колесами машини. Жінка зупинила машину і кинулася витягувати дитину. Витягнувши, її оглянула. Вона була у стресовому стані і жахливо плакала. Водій вийшов і сказав, що не бачив їх, що мати недогледіла дитину і сама в усьому винна", – написав Зінкевич.
Також він додав із посиланням на матір дитини: "Підійшов їхній співробітник, сказав, що все бачив. Він свідок, і що я сама винна – занадто близько стояла до машини, і водій мене не міг побачити. Все для нас обійшлося шоком і забоями. У лікарню я з дитиною у шоковому стані поїхала на таксі, яке ж сама собі викликала. Сьогодні, 24 грудня, здамо аналізи, і думаю, нас випишуть".
Як зазначено у повідомленні, жінку вразила байдужість бригади "швидкої". Працівники, за її словами, збили їх із дитиною і відмовились везти у лікарню, бо поспішали на виклик.
Заяву жінка написала згодом, оскільки "через шок не подумала, щоб на місце викликати поліцію, а переживала за дитину".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через кір у школі на Волині відмінили новорічні ранки
Сьогодні, 13:26
«Швидка» на тротуарі збила жінку з дитиною
Сьогодні, 13:14
З луцького будинку звисають гігантські бурульки
Сьогодні, 12:57
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
Сьогодні, 12:33