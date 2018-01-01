У Ковелі завдяки новому обладнанню медики врятували людині життя
Сьогодні, 16:47
У Ковелі медики провели пацієнтці операцію з видалення тромбу за допомогою ангіографа.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
За допомогою ангіографа проведена тромобекстракція (видалення тромбу) з коронарної артерії пацієнтці М. Після проведеного оперативного втручання повністю відновився кровообіг ураженої ділянки серця.
«Врятоване ще одне життя», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
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Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
За допомогою ангіографа проведена тромобекстракція (видалення тромбу) з коронарної артерії пацієнтці М. Після проведеного оперативного втручання повністю відновився кровообіг ураженої ділянки серця.
«Врятоване ще одне життя», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
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