У Ковелі завдяки новому обладнанню медики врятували людині життя





Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.



За допомогою ангіографа проведена тромобекстракція (видалення тромбу) з коронарної артерії пацієнтці М. Після проведеного оперативного втручання повністю відновився кровообіг ураженої ділянки серця.



«Врятоване ще одне життя», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

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