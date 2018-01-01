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У Ковелі завдяки новому обладнанню медики врятували людині життя

У Ковелі завдяки новому обладнанню медики врятували людині життя
У Ковелі медики провели пацієнтці операцію з видалення тромбу за допомогою ангіографа.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.

За допомогою ангіографа проведена тромобекстракція (видалення тромбу) з коронарної артерії пацієнтці М. Після проведеного оперативного втручання повністю відновився кровообіг ураженої ділянки серця.

«Врятоване ще одне життя», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

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Теги: операція, Ковель, Волинь, обладнання, ангіограф
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