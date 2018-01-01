У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО

В Ковельському пологовому будинку відбулось відкриття оновленого сучасного пологового залу.Про це повідомили у Ковельське МТМО.Особливістю є наявність в ній зручної ванни, що дає можливість народжувати у воді, або ж прийняти теплу ванну в першому періоді пологів, щоб полегшити біль."Добре відомо, що теплий душ чи ванна відносяться до немедикаментозних методів знеболення пологів й допомагають розслабитись в період «розкриття». Робимо все, щоб зробити мить вашої першої зустрічі з малюком ще приємнішою й пам’ятнішою", - повідомили медики.