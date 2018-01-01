У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО
Сьогодні, 18:30
В Ковельському пологовому будинку відбулось відкриття оновленого сучасного пологового залу.
Про це повідомили у Ковельське МТМО.
Особливістю є наявність в ній зручної ванни, що дає можливість народжувати у воді, або ж прийняти теплу ванну в першому періоді пологів, щоб полегшити біль.
"Добре відомо, що теплий душ чи ванна відносяться до немедикаментозних методів знеболення пологів й допомагають розслабитись в період «розкриття». Робимо все, щоб зробити мить вашої першої зустрічі з малюком ще приємнішою й пам’ятнішою", - повідомили медики.
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Про це повідомили у Ковельське МТМО.
Особливістю є наявність в ній зручної ванни, що дає можливість народжувати у воді, або ж прийняти теплу ванну в першому періоді пологів, щоб полегшити біль.
"Добре відомо, що теплий душ чи ванна відносяться до немедикаментозних методів знеболення пологів й допомагають розслабитись в період «розкриття». Робимо все, щоб зробити мить вашої першої зустрічі з малюком ще приємнішою й пам’ятнішою", - повідомили медики.
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