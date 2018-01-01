вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО

У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО
В Ковельському пологовому будинку відбулось відкриття оновленого сучасного пологового залу.

Про це повідомили у Ковельське МТМО.

Особливістю є наявність в ній зручної ванни, що дає можливість народжувати у воді, або ж прийняти теплу ванну в першому періоді пологів, щоб полегшити біль.

"Добре відомо, що теплий душ чи ванна відносяться до немедикаментозних методів знеболення пологів й допомагають розслабитись в період «розкриття». Робимо все, щоб зробити мить вашої першої зустрічі з малюком ще приємнішою й пам’ятнішою", - повідомили медики.

У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО
У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО
У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, пологовий, оновлення, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал з «Укрзалізницею»: у потягу жінці розтрощило таз верхньою полицею
Сьогодні, 19:00
Сашко Положинський збирає гроші на тур до військових на сході
Сьогодні, 18:46
У Ковелі тепер можна народжувати у воді. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Теплі речі та маскувальні сітки від волинських школярів відправились на Донбас
Сьогодні, 18:14
У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
У Ковелі на ремонт ліфтів дадуть мільйон гривень У Ковелі на ремонт ліфтів дадуть мільйон гривень
30 листопад, 19:08
Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО Показали, як у Ковелі облагородили прибудинкову територію. ФОТО
18 листопад, 04:51
У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії У Ковелі за тиждень на мережах водопостачання сталося 4 аварії
17 листопад, 19:40
У Ковелі відремонтують доріг на 31 мільйон гривень У Ковелі відремонтують доріг на 31 мільйон гривень
22 липень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
23 грудень, 14:15
 1
У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 19:33
 0
На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави
Сьогодні, 19:18
 0
Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського
Сьогодні, 19:13
 0
Скандал з «Укрзалізницею»: у потягу жінці розтрощило таз верхньою полицею
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8