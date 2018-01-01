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Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
З нагоди Різдва Христового у римо-католицькому кафедральному соборі Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку відбулося святкове богослужіння.

Стартувала служба у вівторок, 25 грудня, о 10:00.

На урочисту месу прийшли десятки вірян, священнослужителі різних конфесій, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт та його заступник Григорій Недопад, консул Генерального консульства Республіки Польща Пьотр Матусяк. Усі присутні молилися, роздумували про суть Різдва та вітали одне одного.
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

Першим привітав прихожан зі світлим святом Різдва єпископ-ординарій Луцької дієцезії Римо-Католицької церкви Віталій Скомаровський. Він зауважив, що на Волині 40 років намагалися знищити традицію святкування Різдва, однак попри це вона збереглася.
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

Також єпископ розповів про походження однієї з традицій Різдва - дарування подарунків.

"Чому люди купують одне одному подарунки на Різдво? Цим ми згадуємо про те, що на Різдво нам дав Бог. Народження Божого Сина - це подарунок. Подарунок, який був обіцяний пророками, який віщував про наше спасіння. Взагалі подарунок - вияв особливих стосунків між людьми, адже не кожному ми їх даруємо. Якщо ми комусь даруємо щось, це означає, що ця людина для нас близька. Якщо ми приймаємо подарунок, це встановлює особливе відношення. Якщо ж дар не приймається, то не приймається й особа, яка його дарує. Коли Бог дивиться на нас, він дарує нам свого Сина, дарує нам Христа, дарує нам благодать та істину", - відзначив Віталій Скомаровський.
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

Голова ОДА Олександр Савченко зазначив, що цей рік залишиться пам'ятним для країни назавжди, адже українська церква стала незалежною і з цим українців на офіційному сайті Ватикану привітав святійший Франциск.
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

"Ми сьогодні святкуємо велике дійство, яке повинне нас надихати тільки на добро до себе, до ближнього, до України", - сказав очільник краю та закликав дотримуватися заповідей Христа.
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

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Теги: Різдво, Луцьк
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