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Волинян попереджають про погіршення погоди

Волинян попереджають про погіршення погоди
В Україні 26-27 грудня буде йти сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

Температура у середу вночі – 4-10°, вночі 0-6° морозу, вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни підвищення до 3° морозу - 3°тепла.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", - йдеться у повідомлені.


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Теги: погода, сніг
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