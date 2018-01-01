Волинян попереджають про погіршення погоди





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



Температура у середу вночі – 4-10°, вночі 0-6° морозу, вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни підвищення до 3° морозу - 3°тепла.



"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 26-27 грудня буде йти сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.Температура у середу вночі – 4-10°, вночі 0-6° морозу, вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни підвищення до 3° морозу - 3°тепла."Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", - йдеться у повідомлені.

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