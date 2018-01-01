Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО

Волинянинууспішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерНагадаємо,«Пересадку в турецькій клініці вже зробили! Ми віримо у швидке приживлення!Донор, сестричка Мар'яна, Мар'яна Нестерук почуває себе добре. (на фото сьогодні лише вона). А наш Андрій в Стамбульській клініці приймає вітання з новим Днем народження!» – йдеться у дописі.Також Наталія повідомила, що турецькі лікарі подарували хлопичку піжаму, рюкзак та парфуми.Також волонтер зазначила, що на операцію зібрали 61 400 доларів,, щоб повністю покрити борг за операцію.«Для погашення боргу за цю успішну операцію лишилося зібрати всього 3 600$», – пише Наталія Попова.Реквізити для допомоги: 5168 7573 7666 1296