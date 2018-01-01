Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
Волинянину Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, у хлопчика – мієлодиспластичний синдром.
«Пересадку в турецькій клініці вже зробили! Ми віримо у швидке приживлення!
Донор, сестричка Мар'яна, Мар'яна Нестерук почуває себе добре. (на фото сьогодні лише вона). А наш Андрій в Стамбульській клініці приймає вітання з новим Днем народження!» – йдеться у дописі.
Також Наталія повідомила, що турецькі лікарі подарували хлопичку піжаму, рюкзак та парфуми.
Також волонтер зазначила, що на операцію зібрали 61 400 доларів, але цього все одно не вистачає, щоб повністю покрити борг за операцію.
«Для погашення боргу за цю успішну операцію лишилося зібрати всього 3 600$», – пише Наталія Попова.
Реквізити для допомоги: 5168 7573 7666 1296 Нестерук Ніна Петрівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, у хлопчика – мієлодиспластичний синдром.
«Пересадку в турецькій клініці вже зробили! Ми віримо у швидке приживлення!
Донор, сестричка Мар'яна, Мар'яна Нестерук почуває себе добре. (на фото сьогодні лише вона). А наш Андрій в Стамбульській клініці приймає вітання з новим Днем народження!» – йдеться у дописі.
Також Наталія повідомила, що турецькі лікарі подарували хлопичку піжаму, рюкзак та парфуми.
Також волонтер зазначила, що на операцію зібрали 61 400 доларів, але цього все одно не вистачає, щоб повністю покрити борг за операцію.
«Для погашення боргу за цю успішну операцію лишилося зібрати всього 3 600$», – пише Наталія Попова.
Реквізити для допомоги: 5168 7573 7666 1296 Нестерук Ніна Петрівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років
Сьогодні, 08:49
Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 08:37
Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
На волинській шахті — кадрові зміни
Сьогодні, 08:07