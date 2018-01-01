вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО

Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО
Волинянину Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.

Нагадаємо, у хлопчика – мієлодиспластичний синдром.

«Пересадку в турецькій клініці вже зробили! Ми віримо у швидке приживлення!

Донор, сестричка Мар'яна, Мар'яна Нестерук почуває себе добре. (на фото сьогодні лише вона). А наш Андрій в Стамбульській клініці приймає вітання з новим Днем народження!» – йдеться у дописі.

Також Наталія повідомила, що турецькі лікарі подарували хлопичку піжаму, рюкзак та парфуми.

Також волонтер зазначила, що на операцію зібрали 61 400 доларів, але цього все одно не вистачає, щоб повністю покрити борг за операцію.

«Для погашення боргу за цю успішну операцію лишилося зібрати всього 3 600$», – пише Наталія Попова.

Реквізити для допомоги: 5168 7573 7666 1296 Нестерук Ніна Петрівна
Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, лікарня, Стамбул, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років
Сьогодні, 08:49
Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 08:37
Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
На волинській шахті — кадрові зміни
Сьогодні, 08:07
Різьблений із дерева: у храмі поблизу Луцька освятили іконостас. ФОТО
Сьогодні, 07:26
Схожі новини
У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами
25 грудень, 14:16
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
16 грудень, 21:22
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
14 вересень, 09:38
На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
15 серпень, 08:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років
Сьогодні, 08:49
 0
Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 08:37
 0
Хворому хлопчику з Волині успішно пересадили кістковий мозок. ФОТО
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8