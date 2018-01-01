Якою була головна ялинка Луцька понад 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:07
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував архівні фото новорічної ялинки у Луцьку в 1997 році.
Про це він написав на своїй сторінці Facebook.
"Доброго ранку, Луцьк. Фото з архіву, про рік Свині з 1997 року. Напевне, вона знову підсунула нам свиню і знову, як тоді, пожерли весь сніг... Може за те, шо ми їх безсовісно жерем? Це не заважає нам святкувати... Ше тоді був живий Дід Мороз і Снігуронька і страшну бабу і залізних чортів, якими сьогодні лякають дітей, біля ялинки ще не ставили", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці Facebook.
"Доброго ранку, Луцьк. Фото з архіву, про рік Свині з 1997 року. Напевне, вона знову підсунула нам свиню і знову, як тоді, пожерли весь сніг... Може за те, шо ми їх безсовісно жерем? Це не заважає нам святкувати... Ше тоді був живий Дід Мороз і Снігуронька і страшну бабу і залізних чортів, якими сьогодні лякають дітей, біля ялинки ще не ставили", - йдеться у дописі.
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