Знайшовся волинянин, якого шукали більше тижня
Сьогодні, 13:06
Після 8 днів розшуку знайшовся безвісти зниклий мешканець Володимира-Волинського Сергій Гуряк.
Про це інформує «ВолиньUA».
Шукали чоловіка і поліція, і родина більше тижня. А як виявилося він перебував у родича в селі Зимне і, ймовірно, зловживав спиртним.
Нагадаємо, що зник Сергій Гуряк під час перебування у відпустці - 15 грудня пішов з дому, і місце його перебування було невідоме.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Шукали чоловіка і поліція, і родина більше тижня. А як виявилося він перебував у родича в селі Зимне і, ймовірно, зловживав спиртним.
Нагадаємо, що зник Сергій Гуряк під час перебування у відпустці - 15 грудня пішов з дому, і місце його перебування було невідоме.
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- Марія, як твій чоловік?
- Як пив, так і п'є, як бив, так і б'є.
- Ну, слава Богу, лише б не хворів.