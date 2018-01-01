Знайшовся волинянин, якого шукали більше тижня

Сергій Гуряк.



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Шукали чоловіка і поліція, і родина більше тижня. А як виявилося він перебував у родича в селі Зимне і, ймовірно, зловживав спиртним.



Нагадаємо, що зник Сергій Гуряк під час перебування у відпустці - 15 грудня пішов з дому, і місце його перебування було невідоме.

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