Курс валют у Луцьку на 28 грудня





Євро при купівлі становить - 30.923, при продажу - 31.640.



Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.950, продаж - 7.413.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.293, а продаж - 27.679.Євро при купівлі становить - 30.923, при продажу - 31.640.Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.413.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.950, продаж - 7.413.

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