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Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію

Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію
В гінекологічному відділенні Ковельського пологового будинку було проведено надскладну операцію по видаленню матки з величезними вузлами, що спричинювали достатньо страждань жінці.

Про це йдеться на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у facebook.

"Один із вузлів в діаметрі 15 см розміщений в шийці матки. Відомо, що дана локалізація є надзвичайно небезпечна та технічно складна для виконання операції.

Бригада хірургів у складі: Сеника В.В., Войтюка А.А., Котіка Р.В. працювала близько 3-х годин. Операція пройшла без ускладнень і вже менш як добу жінка самостійно, активно рухається!", - йдеться в дописі.
Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію

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Теги: Ковельське МТМО, лікарня, операція, вузол
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