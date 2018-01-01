Волинські медики провели надскладну гінекологічну операцію





Про це йдеться на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у



"Один із вузлів в діаметрі 15 см розміщений в шийці матки. Відомо, що дана локалізація є надзвичайно небезпечна та технічно складна для виконання операції.



Бригада хірургів у складі: Сеника В.В., Войтюка А.А., Котіка Р.В. працювала близько 3-х годин. Операція пройшла без ускладнень і вже менш як добу жінка самостійно, активно рухається!", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В гінекологічному відділенні Ковельського пологового будинку було проведено надскладну операцію по видаленню матки з величезними вузлами, що спричинювали достатньо страждань жінці.Про це йдеться на сторінці Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання у facebook "Один із вузлів в діаметрі 15 см розміщений в шийці матки. Відомо, що дана локалізація є надзвичайно небезпечна та технічно складна для виконання операції.Бригада хірургів у складі:працювала близько 3-х годин. Операція пройшла без ускладнень і вже менш як добу жінка самостійно, активно рухається!", - йдеться в дописі.

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