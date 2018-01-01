Ратнівські копи привітали вихованців інтернату
Сьогодні, 21:36
Поліцейські Ратнівщини напередодні Нового року завітали з подарунками до вихованців Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Ратнівського району.
Про це повідомили у Ратнівському відділі поліції ГУНП у Волинській області.
Начальник Ратнівського відділу поліції, підполковник поліції Володимир Канонік разом із дільничними офіцерами поліції вручали школярам подарунки від Святого Миколая.
В цей день поліцейські вирішили не лише підсолодити свято гостинцями та солодощами, а й подарувати спортивне приладдя.
Цей вояж супроводжував старший інспектор ювенальної превенції Ратнівського відділу поліції Тарас Назарук.
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Про це повідомили у Ратнівському відділі поліції ГУНП у Волинській області.
Начальник Ратнівського відділу поліції, підполковник поліції Володимир Канонік разом із дільничними офіцерами поліції вручали школярам подарунки від Святого Миколая.
В цей день поліцейські вирішили не лише підсолодити свято гостинцями та солодощами, а й подарувати спортивне приладдя.
Цей вояж супроводжував старший інспектор ювенальної превенції Ратнівського відділу поліції Тарас Назарук.
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