Україна колядує: до Луцька з різдвяним концертом їде Ірина Федишин

Ірина Федишин у Луцьку заспіває колядки в сучасній обробці з фантастичними постановками номерів.Крім того, 23 грудня у волинському драмтеатрі о 19:30 Ірина виконає також найулюбленіші пісні.Її вважають музичним феноменом в українському шоу-бізнесі. Її музика заворожує і створює чудовий настрій. Ірина є автором більшості пісень, які виконує. Сьогодні в її творчості чимало яскравих кліпів, шість успішних альбомів.Співачка вже підкорила київську публіку, і, проїхавшись туром зі Львова до Харкова, і ще раз довела, що має велику любов публіки.Її шоу фахівці визнали одними з найкращих різдвяних проектів в Україні."Зовсім не дивно, тому що попередні шоу співачки пройшли в 80 містах з аншлагами. Концертна програма, над якою працювало відразу кілька режисерів-постановників. У кожному з блоків Ірина Федишин, яка вміє майстерно поєднувати сучасний музичний стиль і якісну пісню з українськими мотивами, постала абсолютно різною: від нарядів до жанрів у репертуарі", - повідомили організатори.Співачка та її команда підготували для шанувальників масштабні декорації, світлове шоу, а також колоритні костюми. Практично кожна пісня супроводжуватиметься своєрідною театралізованою постановкою.