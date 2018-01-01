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Погода в Луцьку на вівторок, 1 січня

Погода в Луцьку на вівторок, 1 січня
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

З середини дня і до його кінця йтиме дощ зі снігом, повідомляє Sinoptik.

Температура повітря: від 0 до +3 градусів за шкалою Цельсія.

Вітер досягатиме швидкості 5,6 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк
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