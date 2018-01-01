Погода в Луцьку на вівторок, 1 січня





З середини дня і до його кінця йтиме дощ зі снігом, повідомляє Sinoptik.



Температура повітря: від 0 до +3 градусів за шкалою Цельсія.



Вітер досягатиме швидкості 5,6 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.З середини дня і до його кінця йтиме дощ зі снігом, повідомляє Sinoptik.Температура повітря: від 0 до +3 градусів за шкалою Цельсія.Вітер досягатиме швидкості 5,6 метрів за секунду.

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