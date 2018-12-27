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Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО

Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО
Поблизу села Ратнів Луцького району мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Інцидент стався 2 січня о 09:15.

Водій не впорався з керуванням, з’їхав по слизькій дорозі у кювет та перекинувся.

Працівники групи рятувальних робіт поставили транспортний засіб на шасі й витягли його на тверду ділянку автошляху.

Також 2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.

За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, вилучили із салону водія й передали його до рук медиків.
Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО
Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО
Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО
Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Ратнів
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