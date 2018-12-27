Неподалік Луцька мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. ФОТО

Поблизу села Ратнів Луцького району мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Інцидент стався 2 січня о 09:15.Водій не впорався з керуванням, з’їхав по слизькій дорозі у кювет та перекинувся.Працівники групи рятувальних робіт поставили транспортний засіб на шасі й витягли його на тверду ділянку автошляху.Також 2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, вилучили із салону водія й передали його до рук медиків.