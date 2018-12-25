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У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі

У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі
Об’їзна дорога селища Любешів, котра має статус регіонального значення, нарешті стала освітлюватися.

Заступник селищного голови Олександр Савчук повідомив, що затримка була через відсутність сертифікатів від Державної архітектурно-будівельної інспекції про готовність цієї лінії електроосвітлення до експлуатації, - пише газета "Нове життя".

Тож як тільки 29 грудня їх отримали, одразу й підключили вуличне освітлення. Його протяжність - три кілометри, тут встановлено 84 ліхтарі. До слова, загальна протяжність мереж вуличного освітлення на території селищної ради становить 58,2 км. Воно функціонує у 22 населених пунктах із 37.

Введено в експлуатацію вуличне освітлення в селах Любешівська Воля, Бихів, Вітуле. Також виготовлено ще 14 проектів на реконструкцію вуличного освітлення, з яких 10 нині очікують фінансування - на загальну суму 1991 тис. грн.

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Теги: Любешів, освітлення
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