У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі





Заступник селищного голови Олександр Савчук повідомив, що затримка була через відсутність сертифікатів від Державної архітектурно-будівельної інспекції про готовність цієї лінії електроосвітлення до експлуатації, - пише газета



Тож як тільки 29 грудня їх отримали, одразу й підключили вуличне освітлення. Його протяжність - три кілометри, тут встановлено 84 ліхтарі. До слова, загальна протяжність мереж вуличного освітлення на території селищної ради становить 58,2 км. Воно функціонує у 22 населених пунктах із 37.



Введено в експлуатацію вуличне освітлення в селах Любешівська Воля, Бихів, Вітуле. Також виготовлено ще 14 проектів на реконструкцію вуличного освітлення, з яких 10 нині очікують фінансування - на загальну суму 1991 тис. грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Об’їзна дорога селища Любешів, котра має статус регіонального значення, нарешті стала освітлюватися.Заступник селищного головиповідомив, що затримка була через відсутність сертифікатів від Державної архітектурно-будівельної інспекції про готовність цієї лінії електроосвітлення до експлуатації, - пише газета "Нове життя" Тож як тільки 29 грудня їх отримали, одразу й підключили вуличне освітлення. Його протяжність - три кілометри, тут встановлено 84 ліхтарі. До слова, загальна протяжність мереж вуличного освітлення на території селищної ради становить 58,2 км. Воно функціонує у 22 населених пунктах із 37.Введено в експлуатацію вуличне освітлення в селах Любешівська Воля, Бихів, Вітуле. Також виготовлено ще 14 проектів на реконструкцію вуличного освітлення, з яких 10 нині очікують фінансування - на загальну суму 1991 тис. грн.

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