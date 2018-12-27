Підрахували, у скільки лучанам обійдеться кутя на Святвечір





Тож журналісти поцікавилися, у скільки обійдеться лучанам приготувати кутю, з розрахунком на 6 персон, - пише



Традиційно, мабуть так склалося, що левова частина жителів обласного центру надає перевагу купівлі продуктів на ринку. Тим паче, там можна обрати необхідну кількість товару у грамах чи кілограмах, а не переплачувати за упаковку в супермаркеті чи магазині. Тому, під «інспекцію цін» на інгредієнти до традиційної святкової куті потрапив Центральний ринок.



Головний і неодмінний складник традиційної куті – пшениця. На ринку за скляночку зернової просять 4 гривні. Півкілограма меду коштує від 50 до 60 гривень. Кілограм, в середньому, – 100. Волоські горіхи обійдуться у 12 -15 гривень за склянку. Мак до 30 гривень за склянку. Сто грам родзинок вартують 10 гривень.



Отож, щоб аби приготувати кутю на 6 порцій потрібно: Пшениця – 2 склянки (8 гривень) Мак – 100 грам (30 гривень) Горіхи – 100 грам (12 гривень) Родзинки – 100 грам (10 гривень) Мед - 2-3 столові ложки (півлітрова банка – 50 гривень). У результаті виходить, що аби нагодувати 6 персон кутею потрібно спустошити гаманець на – 110 гривень.



Якщо ж не додавати до куті найдорожчого інгредієнту – меду, то кутя обійдеться у 60 гривень. Сума теж не мізерна, якщо взяти до уваги, що лучани на Святвечір їстимуть не єдину лише кутю. Наступного дня після Святого Вечора у домівки людей постукає одне із найбільших свят у році – Різдво Христове.



Воно знаменує також і закінчення тривалого посту. Тому, українці в цей день дозволяють собі ласувати стравами з м'яса. На Центральному ринку м'ясо продають за 130 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що вартість м'яса не зросла, адже немає великого попиту на нього. Причину називають одну – брак грошей у лучан.



За кілограм домашньої курки просять 40 гривень. Риба, зокрема, хек коштує 85 гривень за кілограм. Сало від 30 гривень. Все залежить від його товщини. Приправити м’ясце домашнім хроном, теж, до слова, неодмінним атрибутом святкового столу, обійдеться у 40-45 гривень за півлітрову банку.



Курячі яйця продавці оцінюють у 28 -35 гривень за десяток. Загалом, продавці зазначають, що ціни на продукти харчування дещо зросли, у порівнянні з минулим роком. Проте, кажуть, що різкого підвищення не було. Адже вартість поступово збільшувалася протягом року. Працівники ринку бідкаються, що хоча люди і купують продукти, готуючись до свят, але намагаються вибирати дешевші товари та брати меншу їх кількість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 січня, напередодні Різдва Христового, православні християни відзначатимуть Святий вечір. Родина збирається разом, господиня дому готує 12 пісних страв. Проте найголовнішою стравою на святковому столі є, безумовно, кутя.Тож журналісти поцікавилися, у скільки обійдеться лучанам приготувати кутю, з розрахунком на 6 персон, - пише Твій портал Традиційно, мабуть так склалося, що левова частина жителів обласного центру надає перевагу купівлі продуктів на ринку. Тим паче, там можна обрати необхідну кількість товару у грамах чи кілограмах, а не переплачувати за упаковку в супермаркеті чи магазині. Тому, під «інспекцію цін» на інгредієнти до традиційної святкової куті потрапив Центральний ринок.Головний і неодмінний складник традиційної куті – пшениця. На ринку за скляночку зернової просять 4 гривні. Півкілограма меду коштує від 50 до 60 гривень. Кілограм, в середньому, – 100. Волоські горіхи обійдуться у 12 -15 гривень за склянку. Мак до 30 гривень за склянку. Сто грам родзинок вартують 10 гривень.Отож, щоб аби приготувати кутю на 6 порцій потрібно: Пшениця – 2 склянки (8 гривень) Мак – 100 грам (30 гривень) Горіхи – 100 грам (12 гривень) Родзинки – 100 грам (10 гривень) Мед - 2-3 столові ложки (півлітрова банка – 50 гривень). У результаті виходить, що аби нагодувати 6 персон кутею потрібно спустошити гаманець на – 110 гривень.Якщо ж не додавати до куті найдорожчого інгредієнту – меду, то кутя обійдеться у 60 гривень. Сума теж не мізерна, якщо взяти до уваги, що лучани на Святвечір їстимуть не єдину лише кутю. Наступного дня після Святого Вечора у домівки людей постукає одне із найбільших свят у році – Різдво Христове.Воно знаменує також і закінчення тривалого посту. Тому, українці в цей день дозволяють собі ласувати стравами з м'яса. На Центральному ринку м'ясо продають за 130 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що вартість м'яса не зросла, адже немає великого попиту на нього. Причину називають одну – брак грошей у лучан.За кілограм домашньої курки просять 40 гривень. Риба, зокрема, хек коштує 85 гривень за кілограм. Сало від 30 гривень. Все залежить від його товщини. Приправити м’ясце домашнім хроном, теж, до слова, неодмінним атрибутом святкового столу, обійдеться у 40-45 гривень за півлітрову банку.Курячі яйця продавці оцінюють у 28 -35 гривень за десяток. Загалом, продавці зазначають, що ціни на продукти харчування дещо зросли, у порівнянні з минулим роком. Проте, кажуть, що різкого підвищення не було. Адже вартість поступово збільшувалася протягом року. Працівники ринку бідкаються, що хоча люди і купують продукти, готуючись до свят, але намагаються вибирати дешевші товари та брати меншу їх кількість.

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