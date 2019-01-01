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У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО

У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
В мережі опублікували фотографій маршрутних автобусів, які їздили Луцьком у 2007 році.

Добірку світлин опублікували у спільноті Луцьк Today y facebook.

"12 років тому у 2007 році вулицями Луцька їздили різноманітні моделі автобусів, це були великі міські автобуси ціна на квиток яких була такою ж як і у тролейбусі.

Також по місту їздили невеликі за розміром маршрутки -«Мерседеси» білет до яких вже вартував більше але вони були спритніше автобусів, та їх було більше.

Сьогодні у Луцьку вже не залишилось таких автобусів, тому давайте пригадаємо цей не такий вже далекий 2007 рік. Фото: Лісничук Юра", - йдеться в дописі.
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО

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Теги: маршрутка, фото
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