У мережі показали маршрутки, які курсували Луцьком 12 років тому. ФОТО
Сьогодні, 22:13
В мережі опублікували фотографій маршрутних автобусів, які їздили Луцьком у 2007 році.
Добірку світлин опублікували у спільноті Луцьк Today y facebook.
"12 років тому у 2007 році вулицями Луцька їздили різноманітні моделі автобусів, це були великі міські автобуси ціна на квиток яких була такою ж як і у тролейбусі.
Також по місту їздили невеликі за розміром маршрутки -«Мерседеси» білет до яких вже вартував більше але вони були спритніше автобусів, та їх було більше.
Сьогодні у Луцьку вже не залишилось таких автобусів, тому давайте пригадаємо цей не такий вже далекий 2007 рік. Фото: Лісничук Юра", - йдеться в дописі.
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Добірку світлин опублікували у спільноті Луцьк Today y facebook.
"12 років тому у 2007 році вулицями Луцька їздили різноманітні моделі автобусів, це були великі міські автобуси ціна на квиток яких була такою ж як і у тролейбусі.
Також по місту їздили невеликі за розміром маршрутки -«Мерседеси» білет до яких вже вартував більше але вони були спритніше автобусів, та їх було більше.
Сьогодні у Луцьку вже не залишилось таких автобусів, тому давайте пригадаємо цей не такий вже далекий 2007 рік. Фото: Лісничук Юра", - йдеться в дописі.
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